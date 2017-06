WWDC 2017: Apple präsentiert Siri Speaker HomePod

Soeben hat Apple auf der WWDC mit dem HomePod einen Amazon-Echo-Konkurrenten vorgestellt.

Das Gerät erinnert optisch etwas an den Mac Pro. Es handelt sich um einen Zylinder aus geriffeltem Aluminium mit sehr guter Soundqualität, der in Zukunft unser komplettes smartes Zuhause managen soll und im Gegensatz zu Amazon Echo auch ein Display bietet. Auf den Markt kommt Apple Home allerdings erst in einigen Monaten.

Er verfügt über sieben Lautsprecher und einem A8 Chip, um die beste Soundqualität für alle verschiedenen Raumtypen zu finden. Mehrere der Gadgets arbeiten auch zusammen für noch mehr Klangpräsenz.

Steuerzentrale für smartes Zuhause

Apple Home soll in Zukunft die Zentrale für unser digitales Zuhause werden. Dabei kennt es sich als Musik-Abspielgerät am besten mit Eurer Mediathek aus. Via Siri werden aus Ihr Tracks, Alben, Radio und Playlisten gestartet. Fragen zu Song, etwa „Wie heißt der Drummer auf diesem Stück“ und Befehle wie „Spiel was Neues ab!“ funktionieren.

Darüber hinaus wird Siri ein Heimassistent. Auf den Befehl „Hey Siri“ reagiert das Gerät wie beim iPhone mit einem Soundsignal, welches bestätigt, dass der HomePod uns auch verstanden hat. Via HomeKit können Lichter, Rollläden und Thermostate steuern. Ein einfacher Sprachbefehl genügt und schon werden die entsprechenden Befehle umgesetzt

Apple Home versteht sich dabei mit allen Geräten gängiger Hersteller von Smart-Home-Produkten. Der Speaker kann aber auch Termine eintragen, Notizen erstellen und Nachrichten verfassen und vorlesen.

Wie immer legt Apple größten Wert auf Sicherheit und Privatsphäre. Eine Verbindung zum Internet baut das Gerät erst nach dem Codewort „Hey Siri“ auf und alle Gespräche werden verschlüsselt zu Apples Server geschickt.

Erhältlich ab 2018 in Deutschland

Apple Home wird in zwei Farben, Schwarz und Weiß, erhältlich sein. Vorbestellbar ist Apple Echo-Konkurrent in den USA, Großbritannien und Australien ab Dezember für 349 Euro (zwischen 350 und 400 Euro). In Europa wird der Lautsprecher im Dezember in Großbritannien gelauncht, Weitere europäische Länder wie Deutschland stehen wg. der tiefen Siri-Integration erst Anfang 2018 an.

Was haltet Ihr von Apples neuem Siri-Speaker? Denk Ihr über einen Kauf nach, oder kommt Euch nach wie vor kein virtueller Assistent ins Haus?