WhatsApp rollt Update aus: Jetzt klappt Video-Streaming

Ihr erinnert Euch; Vor drei Monaten integrierte WhatsApp erstmals Video Streaming.

Doch die Option, Videos abzuspielen ohne dass die Clips vor dem Anschauen erst komplett mühsam runtergeladen werden, funktionierte nicht wirklich.

WhatsApp knickte die Funktion. Und nun kehrt sie zurück: In den nächsten Stunden wird die neue Version 2.17.31 weltweit ausgerollt.

WhatsApp hat mit dem Rollout begonnen, aber wie immer: Der Startschuss erfolgt nicht weltweit parallel, sondern Schritt für Schritt, bisweilen Land für Land.

Zum Start noch etwas langsam

Erste User sehen bereits das Feature, berichtet WABetaInfo. Noch zeigt sich das sofortige Abspielen noch sehr langsam. Das dürfte sich in den kommenden Stunden ändern.

Noch eine Zusatzinfo: Die Videos, die Ihr sofort anschaut, werden natürlich im Hintergrund trotzdem runtergeladen – aber eben während Ihr das Video bereits schaut. Somit verkürzt sich die Wartezeit deutlich.

Auch Zurückholen von Nachrichten in Kürze

Bei dieser Gelegenheit: In Kürze erwarten wir bei WhatsApp auch das Rückhol-Feature. Wer kennt es nicht? Vertippt? Oder irgendwas geschrieben, was man bereit. Bald könnt Ihr die Nachricht zurückholen. Ihr habt dazu fünf Minuten Zeit. Die Rückhol-Aktion klappt dann in Chats und Gruppen.

Sobald für dieses Feature der Startschuss erfolgt, melden wir uns selbstverständlich (danke, Bandit).