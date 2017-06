WhatsApp: Großes Update – das ist alles neu

WhatsApp hat heute mitten im Nach-WWDC-Taumel ein großes Update vorgelegt.

Was ist alles an Bord in Version 2.17.30? Zunächst einmal gibt es neue Shortcuts zum Antworten:

Schiebt Ihr eine Nachricht nach rechts, könnt Ihr nun auf die jeweilige Nachricht antworten und diese zitieren. Vorteilhaft ist das vor allem für Gruppenchats, wenn es viele Nachrichten in dem Thread gibt.

Außerdem bietet WhatsApp nun Farbfilter. Die Filter werden sichtbar, wenn Ihr ein Foto, ein Video oder ein GIF nach oben wischt, vorausgesetzt Ihr habt es ausgewählt, um es in einen Chat einzubinden. Mit den Filtern verschönert Ihr die Medien-Dateien.

Neue Album-Funktion

Dritter Punkt der Update-Tagesordnung: die neue Album-Funktion. Schickt Euch jemand mehrere Fotos auf einmal, bündelt WhatsApp die Kollektion jetzt in einem Album.

Wie gefallen Euch die Neuerungen? Was wünscht Ihr Euch noch von WhatsApp?