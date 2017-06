WhatsApp: Folgenschweres Urteil, Usern droht Abmahnung

Nutzer von WhatsApp können nach Ansicht des Amtsgerichts Bad Hersfeld gegen das Gesetz verstoßen.

Konkret geht es um die Weitergabe Eurer Kontakte an WhatsApp. Sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert worden, wird Euer Adressbuch regelmäßig auf die US-Server von WhatsApp übertragen und dort frisch abgeglichen.

Das Urteil, erst jetzt publik gemacht, kommt zu dem Schluss: Wer persönliche Daten von Dritten ohne Zustimmung dieser weitergibt, begeht einen Rechtsverstoß.

Unterlassungsklagen und Schadenersatzansprüche theoretisch möglich

In letzter Konsequenz könnten Nutzern von WhatsApp theoretisch Abmahnungen, Unterlassungsklagen und Schadenersatzansprüche drohen.

Der Rechtsexperte und Fachanwalt Christian Solmecke erklärt in seinem Blog wbs-law, es sei dabei nicht entscheidend, ob der Teilnehmer, dessen Nummer Ihr an WhatsApp weiterreicht, WhatsApp nutzt oder nicht.

Der eigentliche Knackpunkt ist also die automatische Weitergabe ohne Wissen der Dritten. So urteilte das Amtsgericht Bad Hersfeld in dem aktuellen Fall, dass eine Mutter von allen WhatsApp-Kontaktes jetzt eine schriftliche Genehmigung zur Weitergabe an WhatsApp einholen solle. Dies gelte auch immer wieder für neu hinzugekommene Kontakte. Diese seien zu überprüfen. Auch deren Einwilligung müsse dann eingeholt werden.

Anwalt Solmecke stimmt dem Gericht zu, da es „das Recht der Kontakte auf informationelle Selbstbestimmung als Teil des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts“ gebe. Sensible privaten Daten müssten geheimgehalten werden. Werden Daten aber automatisch auf die WhatsApp-Server übertragen, ist das Persönlichkeitsrecht verletzt.

Theorie und Praxis klaffen weit auseinander

Abmahnungen, Unterlassungsklagen und Schadensersatzansprüche werden möglich. Soweit zur Theorie.

In der Praxis rechnet der Fachanwalt aber nicht mit zahlreichen Klagen, denn in der Regel würden ja hier Freunde/Bekannte gegen ihre Freunde/Bekannte klagen. Außerdem könnte eine Klage eines Freundes/Bekannten mit einer Gegenklage beantwortet werden. Der Freund/Bekannte wird sich also gut überlegen, ob er den Klageweg beschreiten will…

Wer sich jetzt dennoch schützen möchte, sollte laut Solmecke, Freunde/Bekannte schriftlich um Erlaubnis bitten, dass er die Daten automatisch an die US-Server von WhatsApp überträgt, weil die AGB das so wünschen.

Der sicherste Weg, einer Abmahnung zu entgehen

Der sicherste Weg, einer Abmahnung zu entgehen, ist die vom Gericht eingeforderte schriftliche Erlaubnis einer jeden Person aus deiner Kontaktliste zu besorgen. Ein aufwändiges Unterfangen, zweifellos. Viele User haben hunderte Kontakte bei WhatsApp.

Oder WhatsApp komplett löschen?!

Alternative: Jene Kontakte löschen, die nicht bei WhatsApp sind. In der Praxis ist das aber auch nervig. Da man ja im Adressbuch eben auch Freunde hat, die nicht bei WhatsApp, deren Kontaktdaten man aber dennoch benötigt.

Somit können User diese Variante kaum anwenden. Es sei denn, man setzt klassisch auf ein handschriftliches Notizbuch mit echtem Papier, wo man jene Adressen/Telefonnummern notiert, die nicht bei WhatsApp unterwegs sind…

Alternative zwei: WhatsApp nicht mehr nutzen. Und auf andere Messenger umsteigen.