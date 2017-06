Wegen iPhone 8: Zulieferer mit Engpässen bei anderen Herstellern

Wegen der Produktion des iPhone 8 kommen anderen Smartphone-Firmen bei Zulieferern zu kurz.

Vor allem bei DRAM- und NAND-Flashspeicher-Chips sollen derzeit gravierende Engpässe herrschen, wie Reuters berichtet. In diesem Jahr sind sie vermutlich so dramatisch wie noch nie, da Apple drei komplett neue Smartphones bauen will: das iPhone 8 sowie zwei iPhone 7S Modelle.

Apple will laut aktuellem Informationsstand rund 18 Prozent der weltweiten Bau-Kapazität von NAND-Chips aufkaufen. Daher sind die Inventarbestände etwa beim NAND-Macher SK Hynix auch bereits jetzt so niedrig wie noch nie zuvor. Andere Firmen bestätigen diesen Trend.

Konkurrenz plante im Voraus für diese kritische Phase

Weshalb auch viele Konkurrenten, vor allem LG, bereits vor einigen Monaten Strategien entwickelt haben, um eine Stagnation der Produktion ihrer Geräte in den auch für das Weihnachtsgeschäft kritischen Hoch- und Spätsommermonaten zu verhindern.

Dass sich dies auszahlt, so der Bericht weiter, sei derzeit an der Lage von Huawei zu sehen. Aufgrund von Lieferproblemen mussten in deren Flaggschiff-Smartphone, dem P10 teilweise andere Chips verbaut werden, was zu drastischen Performance-Unterschieden führte. Das iPhone 8 hat also mittlerweile auch den Produktionsmarkt in Ostasien fest im Griff…