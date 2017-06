watchOS 4: Neue Funktionen für Diabetiker

Die Apple Watch wird mehr denn je zum Helfer in Sachen Gesundheit und Fitness.

Das kommende watchOS 4 bietet hierfür – im Zusammenspiel mit iOS 11 – neue Funktionen für Diabetiker. Dabei lässt sich die Uhr mit Diabetes-Messgeräten verbinden, die ebenfalls über die aktuelle Funklösung Bluetooth Low Power verfügen.



Dabei lassen sich die Blutzucker-Daten auf der Watch und in iOS verwalten und analysieren. Die Health-App erinnert an erforderliche Mahlzeiten und an die Zufuhr von Insulin. Außerdem lassen sich die Diabetes-Daten mit allen Informationen zu Fitness und Aktivitäten verknüpfen. Dadurch erhalten Betroffene interessante Rückschlüsse zwischen ihren Blutzuckerwerten und ihren täglichen Aktivitäten.

Vorerst kein Sensor in der Watch

Ein letzter und entscheidender Schritt fehlt aber noch: Vorerst ist noch kein eigener Diabetes-Sensor in die Watch eingebaut. Patienten sind damit vorerst noch auf Messgeräte von Herstellern wie Dexcom angewiesen, die auch eigene Watch-Apps anbieten. Ein fix eingebauter Sensor in der Apple Watch dürfte in den nächsten Jahren aber durchaus realistisch sein (via 9to5Mac).