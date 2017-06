watchOS 4: Apps auf Apple Watch als Liste statt Wabe

Mit watchOS 4 lässt sich ab Herbst auf der Apple Watch die App-Ansicht ändern.

Bisher sah der Screen mit den kleinen runden App-Icons wie eine Honigwabe aus. Das war vielen Nutzern zu kompliziert. Mit watchOS 4 können Nutzer eine Alternative aktiveren: die Listenform. Dies dürfte für mehr Übersichtlichkeit sorgen.

Denn die Apps können dann statt im „Grid“-Modus in der „Listen“-Ansicht untereinander vertikal durchs Scrollen mit der Digitalen Krone aufgerufen werden (Foto rechts).

Ihr wollt zwischen beiden Ansichten wechseln? Dazu reicht dann das Drücken der Digitalen Krone. Erscheint der App-Homescreen, genügt ein Force Touch (fester Druck) auf das Display. Danach öffnet sich ein Menü: Hier wählt Ihr zwischen „Grid“-Modus und „Listen“-Modus.

Beim Starten der Uhr präsentiert Apple die App-Liste dann im „List View“ alphabetisch geordnet. Alternativ lassen sich Apps natürlich auf der Uhr weiterhin auch über das Dock aufrufen.

Und was bringt watchOS 4 noch?

Außerdem neu: ein Siri-Ziffernblatt mit tages- und ortsabhängigen Zifferblättern, GymKit zur Anbindung an Fitnessmaschinen in Studios zum Abgleich von Daten und Optimierungen bei den Workouts, plus neue WatchFaces. etwa zum Kultfilm Toy Story – alle Neuerungen hier auf Apples Sonderseite.