Watch Pride-Armband: Apple spendet an LGBTQ-Organisationen

Erlöse aus dem neuen Pride Armband für die Apple Watch stiftet Apple für einen guten Zweck.

Seit der WWDC wird das Armband für die Apple Watch mit dem bekannten Regenbogen-Motiv verkauft. Auf seiner US-Seite hat Apple verraten, dass ein Teil der Einnahmen an Organisationen der LGBTQ-Community geht.

Konkret werden die folgenden Gruppen genannt, die von Apple Unterstützung in den USA erhalten:

[…]GLSEN, the Human Rights Campaign, PFLAG and The Trevor Project[…]