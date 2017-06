Vor Keynote: TV-App ersetzt in mehreren Ländern Video-App

Im Vorfeld der heutigen Keynote (18.30 Uhr Liveticker bei iTopnews) gibt es weitere Neuerungen.

Die neue TV-App von Apple, die bisher nur in den USA verfügbar war (iTopnews berichtete erstmals im Oktober 2016), taucht nun in weiteren Ländern auf. Wie 9to5Mac berichtet, ersetzt die TV-App die bisher gängige Video-App nun auch in Großbritannien, Australien und Neuseeland.

Somit dürfte die Ausweitung der Verfügbarkeit der TV-App in weitere Länder heute Abend ab 19 Uhr in San José ein weiteres Thema auf der WWDC-Keynote-Bühne sein.

Die TV-App gibt es seit Ende 2016 in den USA. Sie fasst Fernseh- und Filmangebote aus verschiedenen Quellen (und damit nicht nur von iTunes) an einem zentralen App-Ort zusammen, vereinfacht so die Suche nach beliebten Inhalten.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die neue TV-App (bisher) noch nicht zu sehen. Mal schauen, ob sich das im Laufe des Tages ändert.

Die TV-App von Apple im Video