Video-Tipp: Eine Tour durch eines der ersten HomeKit Häuser

Eine US-Immobilienfirma baut jetzt Häuser, die komplett mit HomeKit ausgestattet sind.

Die Kollegen von 9to5Mac durften sich eines der ersten fertigen Gebäude von Brookfield Residential ansehen. Dieses wurde direkt beim Bau mit vielen Smart Home Geräten ausgestattet, darunter Honeywell-Thermostate und Lichtschalter der Firma Lutron.

Ergebnis ist ein Haus, das vom stolzen Neubesitzer komplett via iPhone und iPad kontrolliert werden kann – und auch automatisch überwacht wird, etwa durch Außenkameras oder ein sicheres Türschloss.

Sicherheit und Datenschutz als Hauptgründe für HomeKit

Hauptgründe für Brookfield Residential, sich in diesem Fall für Apples Produkt zu entscheiden, war laut COO Adrian Foley vor allem die Sicherheit des Systems und Apples Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre.

Im angehängten Video seht Ihr das Haus in Aktion. Mit WeberHaus gibt es übrigens auch schon in Deutschland eine Firma, die sich in Fertighäusern dem Thema Smart Home annimmt – iTopnews.de berichtete. Und wer neben dem Video weiteres über HomeKit erfahren will, findet auf Apples Sonderseite zum Thema viele Informationen.