Valhalla Hills: Top-Spiel für kurze Zeit zum Sonderpreis

Am 29. Mai haben wir Euch Valhalla Hills als Pflichtdownload empfohlen.

Update: Das Daedalic-Erfolgsgame, jetzt auch für Euer iPad verfügbar, ist für kurze Zeit zum Sonderpreis von 2,29 Euro erhältlich. Der Einstiegspreis lag bei 4,49 Euro. Wer damals nicht zugeschlagen hat, sollte es jetzt tun (danke Marcel).

So berichtete iTopnews am 29. Mai:

Auf dem PC, Mac und auf Konsolen kann der Titel bereits seit längerem gespielt werden. Nun errichtet Ihr die Wikinger-Siedlungen auch mobil.

An dem hervorragenden Game haben unter anderem auch die Macher von „Die Siedler 2“ gearbeitet, was sich auch beim Gameplay bemerkbar macht. Ihr seht von oben auf eine anfangs noch sehr kleine Siedlung herab, die in einem zufällig generierten Level steht.

Valhalla Hills neu für iPad erschienen

Ihr müsst darauf achten, dass das Volk immer alles bekommt, was es benötigt, um zu wachsen. Dazu bildet Ihr verschiedene Berufsklassen aus, die sich dann um Holz, Erz und die Verarbeitung von Rohstoffen kümmern.

Ihr könnt jedoch nicht direkt über die Wikinger bestimmen. Diese haben ihren eigenen Kopf und erledigen Aufgaben nach eigenem Ermessen. Nach und nach werdet Ihr dann immer stärker und mächtiger.

Passt Ihr aber nicht richtig auf, fallen Hunger, Kälte und andere Gefahren über das Volk her. Da es sich hierbei um ein Oberklasse-Game handelt, benötigt Ihr mindestens ein iPad Air, um es spielen zu können.

