USA: 180 Tage Gefängnis für falsch mitgeteilten iPhone Code

In den USA wurde ein Mann inhaftiert, weil er seinen iPhone-Passcode nicht korrekt angab.

Der Fall wurde vor einem Gericht in Miami im US-Bundesstaat Florida verhandelt. Der Besitzer des betroffenen iPhones stand unter Verdacht, seiner Tochter Gewalt angetan zu haben. Die Polizei wollte das Smartphone nach Beweisfotos durchsuchen und forderte den Mann deshalb um Preisgabe des Passcodes auf.

Er nannte der Polizei daraufhin einen falschen Code. Vom Richter wurde diese Aktion als bewusste Missachtung der polizeilichen Anordnungen interpretiert. Auf dieser Grundlage wurde er dann für 180 Tage inhaftiert. Der 41-Jährige gab zwar an, sich nicht mehr an den Code zu erinnern, was aber nicht fruchtete.

Wie der Miami Herald berichtet, würde der Mann vorläufig wieder freikommen, wenn er sich dazu bereiterkläre, der Polizei den richtigen Code mitzuteilen.

Verstoß gegen Auskunftsverweigerungsrecht – ja oder nein?

Die Entscheidung ist in den USA vor allem in Bezug auf den fünften Zusatzartikel zur Verfassung („Fifth Amendment“) kritisch zu sehen. Dieser setzt das Grundrecht fest, bei Gerichtsprozessen nicht gegen sich selbst aussagen zu müssen, ist also ein Auskunftverweigerungsgesetz.

Es stellt sich nun – wie auch in anderen Fällen, in denen polizeiliche Ermittler Passcodes von digitalen Geräten einfordern – die Frage, ob eine Preisgabe von Informationen auf dem eigenen Smartphone als Aussage gegen sich selbst zu sehen ist. Der Fall von Miami bezieht hier klar Position gegen diese Ansicht – eine sichere Rechtsgrundlage gibt es aber noch nicht.