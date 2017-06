US-Verkäufe: iPhone 7 auf Platz 1, Samsung Galaxy S8 enttäuscht

Das iPhone 7/7Plus dominiert in den USA die Liste der Smartphone-Verkäufe.

In den Staaten, das zeigen die frischen Zahlen von Kantar, bleiben iPhone 7 und iPhone 7 Plus die bestverkauften Geräte. Im Erhebungszeitraum bis Ende April erreichte das iPhone 7/7 Plus einen Marktanteil von 20,1 Prozent.

Der Anteil sämtlicher iPhones stieg im Jahresvergleich um 5,8 Prozent und liegt nun bei 36,5 Prozent des Gesamtmarkts.

Kantar ermittelte, dass das Samsung Galaxy S8 bzw. das S8 Plus nur auf einen Marktanteil von 8,1 Prozent kommt. Die Vorjahres-Modelle (S7 und S7 Plus) hatten noch einen Marktanteil von 8,8 Prozent erreicht.

Schlechtere Zahlen in China

In China allerdings, auch das geht aus den Kantar-Zahlen hervor, hat Apple im Jahresvergleich an Boden verloren. Es ging dort im Jahresvergleich um minus 16,2 Prozent runter.

In Europa leichter Aufwärtstrend

In den fünf größten europäischen Märkten (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) holt Apple einen Marktanteil von 19,3 Prozent. Das ist ein Zugewinn von 1,1 Prozent im Vorjahresvergleich.