Touch ID auf der Rückseite: Tester kritisieren Samsung Galaxy S8

Der Consumer Report, eine Art US-Stiftung-Warentest, hat einen neuen Smartphone-Test veröffentlicht.

Consumer Report sah sich zuletzt Kritik ausgesetzt, da man seltsame Akku-Verbrauchs-Statistiken für das MacBook 2016 Pro ermittelt hatte. Unter falschen Bedingungen, wie Apple im Gegenzug erklärt hatte…

Nun meldet sich genau jener Consumer Report zurück. 39 Smartphones wurden getestet. Apples Top-Teilnehmer ist dabei das mittlerweile neun Monate alte iPhone 7, mit dem Samsungs Flaggschiff auch häufiger im Test verglichen wurde.

Als Sieger gehe, so der zugehörige Bericht, das südkoreanische Gerät vor allem dank der guten Akkulaufzeit, des hervorragenden Displays und der Kamera hervor. In all diesen Bereichen sei das Galaxy S8 führend und könne zugleich ein angemessenes Preisniveau halten.

Kritik am rückseitigen Fingersensor

Eine Dual-Kamera wie beim iPhone 7 brauche das Galaxy S8 nicht, die Qualität sei auch so mehr als zufriedenstellend. Größere Kritik wurde auch am Samsung Galaxy S8 geübt: Der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite sei ungünstig platziert. Immer wieder passiere es, dass Tester (und Kunden) die richtige Sensor-Stelle einfach nicht treffen würden.

Interessant an der Studie ist für Apple-User vor allem, dass das Galaxy S8 seinen Hauptkonkurrenten im iPhone 7 hat. Wenn im Herbst nämlich dann das iPhone 8 mit ähnlichen Neuerungen wie das Samsung-Handy (und vermutlich noch mehr) erscheint, dürfte Cupertino wieder einen Vorsprung haben – und eine deutlich bessere Position im Weihnachtsgeschäft.

Wie wichtig ist Euch im iPhone 8 ein Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite?