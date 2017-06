Tim Cooks intensives Wochenende: MIT, Baseball und Apple-Store-Besuch

Tim Cook blickt auf ein langes, intensives Arbeitswochenende zurück.

Bereits am Freitag war der Apple CEO am Massachusetts Institute of Technology anzutreffen. Dort hielt er nicht nur eine Abschlussrede für die MIT-Absolventen dieses Jahrgangs , sondern fachsimpelte er auch mit Forschern und KI-Experten. Die Rede könnt Ihr in voller Länge im unten angehängten Video anschauen.

Cook reflektiert dabei seine Karriere, die ihn von PC-Hersteller Compaq zu Apple führte:

„I tried meditation. I sought guidance and religion. I read great philosophers and authors. In a moment of youthful indiscretion, I might even have experimented with a Windows PC. And obviously that didn’t work.“