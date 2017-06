Tim Cook drängt Trump, am Pariser Klimaschutz-Abkommen festzuhalten

Tim Cook setzt sich dafür ein, dass die USA weiter zum Pariser Klimaabkommen stehen.

Apples CEO reiht sich damit in die Liste der US-Firmenbosse ein, die den US-Präsidenten darum bitten, nicht aus der internationalen Vereinbarung für den Umweltschutz auszutreten.

Trump will seine Entscheidung heute um 15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MESZ verkünden.

Wie Bloomberg berichtet, habe Cook persönlich im Weißen Haus angerufen und seine Bitte vorgetragen. Apple gilt als Vorreiter in Sachen Klimaschutz in Großunternehmen. Mit dem Earth Day sensibilisiert Apple seine Kunden jedes Jahr und macht mit Sonderaktionen auf das Thema aufmerksam.

Musk droht mit Ausstieg als Berater von Trump

Neben Cook haben 30 CEOs großer US-Firmen in einem offenen Brief an Trump Argumente gegen den Austritt aus dem Klimaschutz-Abkommen formuliert.

Zu den Unterzeichnern gehört auch Tesla-CEO Elon Musk, der für die US-Regierung nebenher als Berater tätig ist. Musk kündigte an, dass er sein Berater-Amt unverzüglich niederlegen werde, falls Donald Trump nicht am Pariser Abkommen festhalten wird.