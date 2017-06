Tim Cook bittet Trump, im Pariser Klima-Abkommen zu bleiben

Apples CEO soll den Wunsch in einem Anruf geäußert haben.

Cook ist damit eine weitere prominente Tech-Größe, die den US-Präsidenten darum bittet, nicht aus der internationalen Vereinbarung für den Umweltschutz auszutreten. Trump hatte dieses Vorhaben nach seiner Reise nach Saudi-Arabien, in den Nahen Osten und nach Europa angedeutet.

Wie Bloomberg berichtet, hat Cook im Weißen Haus angerufen und seine Bitte mündlich vorgetragen. Bekanntermaßen ist Apple ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz in Großunternehmen und versucht auch – etwa mit der jährlichen Teilnahm am Earth Day – seine Kunden auf das Thema aufmerksam zu machen.

Trumps Entscheidung zu Paris steht unmittelbar bevor

Weitere 30 CEOs großer amerikanischer Firmen haben ebenfalls in einem offenen Brief an Trump Argumente gegen den Austritt aus dem Klima-Abkommen vorgelegt – darunter seit gestern auch Teslas Chef Elon Musk. Trumps offizielle Entscheidung in der Sache steht kurz bevor und könnte schon heute öffentlich gemacht werden.