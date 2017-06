The Room Two und The Room Three erstmals in 2017 reduziert

The Room Three, ein tolles Rätselspiel für iOS, hat den ersten Rabatt 2017 erhalten.

Unser Prädikat: „Pflicht-Download“ – falls Ihr die App nicht schon zum Start geladen habt. Rund 4800 Berwertungen und 5 Sterne im Schnitt sagen alles. Zum Start lag das Game noch bei 4,99 Euro, die Preis-Aktion mit 2,99 Euro läuft nur für kurze Zeit.

Selbst wenn The Room Three auf The Room 2 basiert, könnt Ihr den 3. Teil auch spielen, wenn Ihr Teil 1 und Teil 2 (gerade ebenfalls auf 1,09 von 2,99 Euro reduziert) bisher ausgelassen habt (was ein Fehler ist).

In der App löst Ihr nach einem schnellen und verständlichen Tutorial mysteriöse Rätsel und kombiniert mit Objekten. Die Schwierigkeitsstufen reichen von einfach bis herausfordernd. Eines der besten Spiele im Store!

Zum Weiter-Rätseln: