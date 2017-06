Swift Playgrounds kann ab Montag auch Roboter programmieren

Swift Playgrounds, Apples iPad-App zum Programmieren-Lernen, wird groß aktualisiert.

Das Update fügt einen komplett neuen Lernbereich hinzu: Programmierung von Robotern, Drohnen und Musikinstrumenten. Um dieses Feature zu ermöglichen, arbeitet Apple mit führenden Herstellern in diesen Segmenten zusammen, darunter LEGO, die Roboter-Firma Sphero, der Drohnen-Hersteller Parrot und weiter Firmen.

Das zugehörige Update auf Version 1.5 wird am 5. Juni, also kommenden Montag erhältlich sein. Dann kann jeder Interessierte etwa selbstgebaute LEGO MINDSTORMS EV3-Roboter mit Swift-Code programmieren oder einer Drohne von Parrot via Programmierbefehlen bestimmte Flugbewegungen übermitteln.

Wie genau die Funktion visuell in Swift Playgrounds eingebaut sein wird, erfahren wir am kommenden Montag – passend zu WWDC-Keynote. Wir informieren Euch dann natürlich wie gewohnt.