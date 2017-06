Support für QR-Codes in iOS 11 – das ist alles möglich

Mit iOS 11 kommt nativer Support für das Scannen von QR-Codes mit der Kamera.

Die neue Funktion erhielt auf der vergangenen WWDC-Keynote keine große Aufmerksamkeit, ist aber in manchen Ländern, etwa China, ziemlich wichtig. Darum wollen wir heute kurz darauf aufmerksam machen, was alles via QR-Codes in iOS 11 gescannt werden kann.

Da der QR Code Scanner direkt in die Kamera-App von iOS 11 eingebaut sein wird, dürfte er für viele User einfacher zu erreichen sein als durch Apps von Drittanbietern. Deshalb ist es auch gut möglich, dass mehr Hersteller auf QR Codes setzen als zuvor – ein weiterer Grund dafür, über das Feature Bescheid zu wissen.

Folgende Informationen (und noch mehr) können ab Herbst dank iOS 11 mit QR Codes an iPhones ohne zusätzliche App übermittelt werden:

Kalender-Ereignisse

Kontaktinformationen

HomeKit-Geräte beim Setup

Informationen, die anschließend per SMS geschickt werden

Webseiten

Telefonnummern, die dann direkt angerufen werden können

Karteninformationen

Mailadressen, für die als Empfänger automatisch eine neue Nachricht verfasst wird

WLAN-Netzwerk-Informationen

Callback-URLs zur Automation von App-Interaktionen

(via 9to5Mac)