Studie: 19 Prozent von 2000 Apple-Usern mit Interesse am HomePod

19 Prozent von 2000 befragten Apple-Usern können sich vorstellen, einen HomePod zu kaufen.

Auf den Start des Apple-Lautsprechers muss noch bis Dezember (in Europa sogar bis 2018) gewartet werden – in aller Munde ist der HomePod aber dennoch. So war er jetzt Gegenstand einer großen Studie mit 2000 Apple-Usern aus den USA, deren Meinung zum Gadget in Erfahrung gebracht werden sollte.

Von ihnen sind laut Morning Consult 19 Prozent „sehr interessiert“ an einem Kauf. Im Vergleich sind es bei der gesamten US-Bevölkerung hochgerechnet knapp 13 Prozent. 45 bzw. 41 Prozent gaben an, dass sie „interessiert“ seien.

Nur 14 Prozent würden den HomePod wegen Siri kaufen

Auch nach den Gründen für das Interesse wurde gefragt. Dabei gaben erstaunlich wenige Leute – nur 280, also 14 Prozent – an, dass die Sprachsteuerung für sie ein Kaufargument wäre. Die Anziehungskraft des HomePod scheint also eher im Design und der mutmaßlichen Klangqualität zu liegen.

Ohne dass es auf dem Markt ist, erreichte Apples Lautsprecher übrigens aus dem Stand auch Platz vier der beliebtesten Heimlautsprecher – mit 11 Prozent gleichauf mit Google Home und nur knapp hinter dem Amazon Echo Dot mit 12 bzw. dem Amazon Echo mit 17 Prozentpunkten Anteil.