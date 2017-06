Stärkste Konsole der Welt: Das ist die neue Xbox One X

Das Wettrennen um die schnellste Spielkonsole auf dem Markt geht weiter.

Im Rahmen der Spielemesse E3 in Los Angeles hat Microsoft jetzt seine neue Hardware vorgestellt – die Xbox One X, die bisher unter dem Projektnamen „Scorpio“ bekannt war.

Laut Xbox-Chef Phil Spencer handelt es sich dabei um „die leistungsstärkste Konsole, die jemals gebaut wurde“ (was angesichts der schnellen technischen Entwicklung aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt).

Die technischen Daten geben ihm recht: Die neue Xbox mit dem etwas einfallslosen Namen, die schlussendlich auch mit iOS-Apps und Apple TV um die Aufmerksamkeit der Gamer wetteifert, bietet eine Grafikleistung von sechs Teraflops, was rund sechs Billionen Berechnungen pro Sekunde entspricht.

Der bisherige Bestwert der Ende 2016 gestarteten PlayStation 4 Pro liegt bei 4,1 Teraflops. Die momentane Xbox One schafft „nur“ 1,3 Teraflops. Auch Prozessor und RAM laufen bei der neuen Doppel-X-Konsole erneut schneller. Die gesamte Rechenleistung liegt laut Microsoft etwa viermal höher als bei der bisherigen Xbox One.

Ziel der Entwickler: Die überarbeitete Xbox soll Spiele in Echtzeit in extrem scharfer 4K-Auflösung, mit besonders dynamischer HDR-Grafik und butterweichen 60 Bildern pro Sekunde darstellen können. Hierfür braucht Ihr einen aktuellen 4K-Fernseher. Laut Microsoft ist die bessere Bildqualität aber auch auf normalen Full-HD-Fernsehern erkennbar.

Keine komplett neue Generation

Um eine komplett neue Konsolengeneration wie 2013 beim Sprung von der Xbox 360 zur Xbox One handelt es sich dabei ausdrücklich nicht. Alle Spiele für die Xbox One X sollen auch auf der normalen One spielbar sein, dann aber in schlechterer Grafikqualität. Von den Spieleanbietern wird also ein Spagat verlangt, wie bisher nur bei der Entwicklung von PC-Titeln. Auch Zubehör wie Controller sind zwischen den Microsoft-Konsolen kompatibel.

100 Dollar teurer als die PlayStation 4 Pro

Die One X ist etwas kleiner als die bisherige Xbox One S – und liefert damit als „kleinste Xbox aller Zeiten“ einen weiteren Superlativ. Sie soll am 7. November erscheinen. Als US-Preis nennt Microsoft 499 Dollar, das sind 100 Dollar mehr als die PlayStation 4 Pro. Der deutsche Preis: 499 Euro. Ein deutscher Preis ist noch nicht bekannt.

Parallel zeigte Microsoft auch 42 neue Spiele für die Xbox One X, darunter „Crackdown 3“, „Assassin’s Creed: Origins“ und „Forza Motorsport 7“ (Bild unten). Spiele wie „Minecraft“ oder „Gears of War 4“ bekommen 4K-Updates.

Lohnt sich der Kauf?

Bei einem denkbaren deutschen Preis von 549 Euro wird die One X ein teurer Spaß – vor allem, wenn man bedenkt, dass Ihr die momentane Xbox One S, auf der die gleichen Spiele laufen, schon ab etwa 200 Euro bekommt. Auf einem normalen Full-HD-Fernseher dürften die grafischen Unterschiede so gering sein, dass sich knapp 350 Euro Aufpreis kaum lohnen.

Für absolute Spielefreaks mit 4K-Ausstattung ist die neue Xbox One X dagegen eine Sünde wert. Wobei: Sie können auch zu einem High-End-Spiele-PC greifen. Und spätestens in ein, zwei Jahren dürften die neuesten Windows-Rechner auch der Xbox One X schon wieder deutlich überlegen sein.