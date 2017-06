So geht’s: Downgrade von iOS 11 Beta auf iOS 10

Heute haben uns viele Mails von Public-Beta-Testern erreicht, die iOS 11 geladen haben.

Viele Nutzer haben bemerkt: Ihr Gerät wird heiß, der Akku rennt runter, selbst wenn man das iPhone oder iPad nicht ständig nutzt.

Das ist normal – für Betas. Das solltet Ihr wissen…

Immer wieder tauchte in Euren Mails die Frage auf, wie man einen Downgrade von der iOS 11 Beta zurück auf iOS 10 erledigt. Wir haben dies zwar schon einmal erklärt, wiederholen das auf vielfachen Wunsch aber jetzt noch einmal (danke für all Eure Mails und sorry, wenn wir nicht alles gleich sofort beantworten, aber rund um iOS 11 hat die Zahl Eurer Mails noch mal enorm zugenommen).

So funktioniert der Downgrade