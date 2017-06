Snap Spectacles jetzt auch in Europa erhältlich

Die Kamera-Brille von Snapchat hat den Sprung nach Europa geschafft.

In den USA kann das Gadget schon seit Ende des letzten Jahres erworben werden. Alle Details dazu könnt Ihr hier bei uns nachlesen. Aktuell haben Nutzer jetzt in 14 Ländern in Europa die Möglichkeit, eine solche Brille zu erwerben.

Snapchat verkauft Spectacles nun auch in Europa

Das kann entweder über den eigenen Online-Shop oder die schrillen Automaten passieren. Letztere stehen aktuell in Berlin, Barcelona, London, Paris und Venedig. Weitere aktuelle Standorte findet Ihr hier. Der Online-Shop ist aktuell für die folgenden Länder geöffnet:

Österreich

Belgien

Dänemark

Deutschland

Spanien

Finnland

Frankreich

Irland

Italien

Niederlande

Norwegen

Schweiz

Schweden

UK

Der Preis für eine Spectacles liegt bei 149,99 Euro. Geliefert wird in bis zu fünf Werktagen. Ladekabel und -Etui sind bereits enthalten.