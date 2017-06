Smartphone am Autosteuer: Erschreckende neue Zahlen

Apples iOS-11-Update mit der Autofahrsperre kann nicht schnell genug kommen.

Im neuen Betriebssytem gibt es ja die Möglichkeit, während des Fahrens eingehende Anrufe und Nachrichten ganz oder teilweise zu deaktivieren. Anrufe werden dann nur noch bei einer Bluetooth-Verbindung zu einer Freisprechanlage durchgelassen. Nachrichten werden komplett blockiert und auf Wunsch mit einer automatischen Nachricht beantwortet.

In der zweiten Beta von iOS 11 ist diese Funktion erstmals implementiert – aber leider nicht automatisch aktiv. Ihr müsst in Einstellungen => Nicht stören gehen, um sie einzuschalten. Die Funktionsweise in Sachen Nachrichten wirkt bereits jetzt sehr durchdacht.

Ihr könnt genau festlegen, wer beim Autofahren eine automatische Benachrichtigung erhält – entweder niemand, Eure Favoriten, alle Schreiber, oder nur diejenigen, denen Ihr in den letzten 24 Stunden selbst geschrieben habt. Diese Option nennt sich dann „Benutzt“. Wenn’s wirklich extrem wichtig ist, können die Schreiber die Sperre umgehen, indem sie eine weitere Nachricht mit dem Wort „Dringend“ senden. Euren wichtigsten Kontakten solltet Ihr also mitteilen, dass es diese Möglichkeit gibt. Oder Ihr schreibt sie in die automatische Antwort, deren Text Ihr selbst festlegen könnt.

Nur jeder 3.000 Sünder muss zahlen

Wie überfällig es ist, den Handy-Missbrauch am Steuer endlich einzuschränken, zeigen neue Zahlen aus Österreich. Rund 105.500 Fahrer wurden dort im Jahr 2016 wegen Smartphone-Benutzung am Steuer angezeigt – das entspricht im Jahresdurchschnitt alle fünf Minuten einem Fall. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) geht sogar davon aus, dass in Österreich täglich rund 900.000 Handy-Telefonate ohne Freisprechanlage geführt werden. Damit wird nur eines von 3.000 Handy-Vergehen auch tatsächlich geahndet. „Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille“, warnt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Für Deutschland gibt es noch keine aktuellen Zahlen von 2016. Im Jahr davor wurden hierzulande 363.417 Autofahrer wegen Handy-Missbrauchs am Steuer bestraft. Etwa jeder Zehnte der 3.214 Verkehrstoten im Jahr 2016 in Deutschland verunglückte laut Bundesverkehrministerium durch Ablenkung am Steuer – die zweithäufigste Todesursache nach überhöhter Geschwindigkeit, aber noch vor dem Alkohol am Steuer.

Künftig auch iPad ausdrücklich verboten

Deshalb sollen die Strafen nun auch erhöht werden. Statt 60 Euro drohen laut heise.de noch in diesem Sommer 100 Euro als Strafe, bei schweren Fällen sogar 200 Euro und Fahrverbote. Tablets, E-Book-Reader, Notebooks und ähnliche Geräte sowie auch Videobrillen sind künftig in dem Gesetz explizit auch erwähnt (via Die Presse, Heise)