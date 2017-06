Shot on iPhone: Neuer Spot „Earth“ mit Stimme von Carl Sagan

Der neueste iPhone-Werbespot „Earth“ ist mit Zitaten vom Astronomen Carl Sagan unterlegt.

Eine Minute ist der Clip lang und wie alle Spots der „Shot on iPhone“-Serie besteht er aus Video-Material, das User mit ihrem iPhone aufgenommen haben. Diesmal – vielleicht als Reaktion auf den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen? – fokussiert er sich auf unseren Planeten, die Erde.

Die vielen Natur-Aufnahmen, unter anderem auch vom Schweizer Matterhorn, wollen auf das Wunder der Erde aufmerksam machen. Dazu hat der berühmte US-Astronom Carl Sagan auch Zitate aus seinem Buch Pale Blue Dot von 1997 eingesprochen.

Carl Sagan: „Wir sollten die Erde ehren“

Sie weisen nicht nur auf die Schönheit der Erde hin, sondern auch darauf, dass sie bislang der einzige bekannte Planet sei, auf dem die menschliche Spezies überleben kann – was ein Grund mehr sei, sie zu ehren. Was Apple mit dem im Folgenden zu sehenden Video in jedem Fall tut: