Schwer reparierbar: Greenpeace kritisiert Microsoft, Samsung und Apple

Greenpeace hat diverse Firmen wegen der erschwerten Reparierbarkeit von Geräten kritisiert.

Aus diesem Anlass wurde von Greenpeace eine Unterschriften-Aktion ins Leben gerufen. Sie soll große Konzern dazu bewegen, Geräte reparaturfreundlicher zu produzieren.

Viele Elektronik-Artikel haben bald nach dem Erlöschen der Garantie einen Defekt. Kaputte Teile auszutauschen, das kostet nicht nur Geld, sondern erzeugt auch Müll – dies gilt umso mehr, wenn sich die Geräte nicht reparieren lassen.

Austausch von Bauteilen wird erschwert

Basierend auf einer iFixit-Studie zu 40 Produkten hat Greenpeace vor allem Microsoft, Samsung und Apple kritisiert. Bei Microsoft wird dem neuen Surface nur eine 1-von-10-Punkten-Bewertung zuerkannt. Die neuen MacBook-Pro kommen ebenfalls auf 1/10 Reparatur-Punkten, was bedeutet, dass es sehr schwer und riskant ist, einen Austausch durchzuführen.

Nur Fairphone, HP und Dell bieten Kunden laut Studie Reparatur-Anleitungen bzw. den offiziellen Kauf von Einzelteilen an. Lob gibt es von Greenpeace jedoch für die „gute“ Reparatur-Wertung des iPhone 7. Apple erhielt hier 7 von 10 Punkten.

Apple dennoch das „grünste Unternehmen“ der Welt

Dennoch sieht Greenpeace Apple grundsätzlich beim Umweltschutz in einer Vorreiterrolle. Die Firma sei das „grünste Unternehmen der Welt“. Diese Auszeichnung vergab Greenpeace bereits im Januar zum 3. Mal in Folge an Apple.