Schon bemerkt? Berlin Hauptstadt des neuen iPad Pro

Nicht Los Angeles, nicht San Francisco, nicht New York. And the winner is: Berlin.

Bei allen den Keynote-Neuvorstellungen, die wir uns in den letzten Nächten noch mal in Ruhe angesehen haben, fiel uns auf: Die neue Apple-iPad-„Hauptstadt“ ist Berlin. „On any given Wednesday“ – in Berlin.

Schon bemerkt? Die deutsche Metropole steht beim offiziellen Werbespot für das neue iPad Pro (hier bei Apple anschauen) im Zentrum.

Der Clip zeigt S-Bahn, BVG-Bus, Westhafen, Hackeschen Markt, Friedrichstraße und noch einige Locations mehr. Wo der eine oder andere vermutlich eher Manhattan oder Brooklyn als Kulisse erwartet hätte, hat sich Apple für Berlin entschieden. Hip, hip, Berlin – klickt Euch einfach noch mal durch die iPad-Pro-Hauptstadt-Tour.

Und wenn Euch die unterlegte Musik gefällt, es handelt sich um diesen Track: