Real Problems answered: Neue Werbespots für das iPad Pro

Die „Real-Problems-answered“-Serie mit Werbespots für das iPad Pro geht weiter.

Heute Abend hat Apple zwei neue Clips veröffentlicht, in denen das Unternehmen mittels Videos auf Tweets von echten Nutzern antwortet.

Der erste Spot klärt die Frage, was so großartig am Apple Pencil ist: „Es gibt gründsätzlich keine Verzögerung.“ Vor allem nicht auf dem neuen iPad Pro, wo kaum noch Latenz vorhanden ist.

Spot zwei ist mit „Ich brauche einen Computer mit deutlich mehr Power.“ Hier rückt Apple den Fokus auf die neuen A10x-Prozessoren, die für mehr Tempo auf dem iPad Pro sorgen.

Erkenntnis des Clips: „Du kannst die Power des A10x Fusion Chips spüren, wenn dein Computer das neue iPad Pro ist.“