Rayz Rally: Neuer Mini-Speaker via Lightning für iPhone, iPad, Mac

Pioneer hat mit dem Rayz Rally einen interessanten neuen Speaker vorgestellt.

Der Lautsprecher hat eine große Besonderheit: Statt per Klinkenstecker, Bluetooth oder WLAN verbindet sich dieser kleine Speaker über das Lighting-Kabel mit dem iPhone oder iPad. Sehr praktisch: Auch PCs und Macs können das Gadget nutzen.

Lightning-Speaker für Konferenz-Anrufe und Musik

Ebenfalls clever: Rally Rayz muss nicht extra aufgeladen werden, sondern wird übers iPhone und iPad bzw. Mac und PC mit Strom versorgt.

Damit dem iDevice nicht der Saft ausgeht, kann es jedoch über den Lightning-Port des Speakers werden. Ein Button pausiert gespielte Musik oder schaltet Anrufe stumm. Der kleine Speaker wird in Kürze in Deutschland über den Apple Store für etwa 100 Euro vertrieben, den Link reichen wir dann sofort nach. Aktuell kann Rally Rayz nur in den USA für knapp unter 100 Dollar bestellt werden.