Prognose: 41,5 Millionen verkaufte iPhone im Juni-Quartal

Eine neue Prognose sagt gestiegene iPhone-Verkäufe für das Juni-Quartal vorher.

Es handelt sich bei der Quelle um eine Mitteilung des Analysten Timothy Arcuri von Cowen and Company an Investoren. Dieser glaubt, dass Apple bis zum Ende des dritten Quartals 2017 41,5 Millionen iPhones verkauft haben wird. Das sind etwas über eine Million mehr als im Vorjahr, in dem es 40,4 Millionen Einheiten waren.

Wie Apple Insider berichtet, werden laut Experten außer diesem Anstieg beim iPhone und etwas besseren Tablet-Zahlen dank des neuen 10,5“ iPad Pro keine Überraschungen bei den Verkaufszahlen kommen. Die Apple-Welt wartet eben gespannt auf das iPhone 8, das wohl im September vorgestellt wird.

Arcuri prognostiziert Aktien-Hoch von 160 US-Dollar

Eine weitere Zahl aus Arcuris Memo unterstreicht dies: seine Prognose für den Verlauf der Apple-Aktie im restlichen Jahr. Diese werde in seinen Augen nämlich von derzeit 144 US-Dollar auf ein Hoch von 160 US-Dollar steigen – natürlich vor allem durch das nächste Smartphone-Modell.