Pride Woche: Watch Armband nur bis 30. Juni, Apple Aktionen in Köln

Das CSD-Wochenende steht an, bei Apple Schildergasse in Köln gibt’s viele Aktionen.

Im Zeichen der Regenbogenflagge weisen wir gern noch mal auf das Apple Watch Pride Edition Band hin.

Das Band ist limitiert und nur noch im Juni verfügbar.

Auch in US-Städten haben sich aktuell viele Apple-Mitarbeiter an den Pride Parades beteiligt. Tim Cook hat dazu auch einen Tweet abgesetzt:

Happy #Pride2017 to all our employees, their families and customers around the world! Today we’re showing #applepride in SF, NYC and Toronto pic.twitter.com/ngM48Fy0Ws

— Tim Cook (@tim_cook) 25. Juni 2017