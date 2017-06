Plex: iOS TV App mit neuem Live TV Feature

Die Streaming-App Plex wartet jetzt mit einem eigenen TV-Feature auf.

Verfügbar ist die Funktion für alle Abonnenten eines Plex Pass, dem Abo-Angebot der App. Dies erhalten Interessierte unter diesem Link für 4,99 Euro im Monat 39,99 Euro im Jahr oder für einmalige 119,99 Euro lebenslang. Danach können ab sofort live TV-Kanäle auf Mac, iPhone, iPad oder Apple TV gestreamt – egal wo.

Dafür müsst Ihr nur eine digitale Antenne installieren, sie mit einem kompatiblen Digital-Tuner verbinden und dann in Plex einrichten. Plex unterstützt dafür Tuner und Antennen der Marken Hauppauge, AVerMedia, DVBLogic und mehr.

Wenn Ihr all das erledigt habt, könnt Ihr TV-Sender via Streaming auf all Euren Geräten ansehen. Und mit der DVR-Funktion ist es sogar möglich, Sendungen aufzuzeichnen.