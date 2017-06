Philips Hue Milliskin: Neue smarte Einbauspots vorgestellt

Mit den Philips Hue Milliskin gibt es in Kürze auch smarte Einbauspots für iOS-User.

Der neuesten Leuchten-Typ von Philips Hue, die Einbauspots Milliskin, dürften für viele User ein flexible Möglichkeit sein, ihr Smart Home mit elegantem Licht auszustatten.

Mit einem Dimmer werden sie für bis zu zehn Spots ausgeliefert – aber sie natürlich auch via iOS steuerbar und können diverse Lichtszenarien generieren. Kostenpunkt, wenn sie in Kürze verfügbar sind: 59,99 Euro für einen Spot plus Dimmer, für weitere Spots ohne Schalter für je 39,99 Euro.

Ihr könnt die Milliskin-Leuchten entweder mit quadratischem oder runden Rahmen bestellen. Dieser kann weiß oder silber in der Farbe sein. Beide Varianten beinhalten die Leuchte mit einem Schwenkkopf, um das Licht optimal auszurichten.

Per Hue-App könnt Ihr dann die Weiße des Lichts definieren. Dazu stehen verschiedene Szenarien bereit, die helles Licht für Haushaltsarbeiten liefern, aber auch wärmere Umgebungen etwa für Leseabende erschaffen können.

Mitgelieferter Dimmer ist mobil

Der mitgelieferte Dimmer muss nicht an einem bestimmten Platz an der Wand angebracht werden. Er ist nämlich magnetisch und kann daher abgenommen und mobil durchs Haus transportiert werden.

Selbstverständlich könnt Ihr die Hue Milliskin auch via Hue-App und/oder Hue Bridge mit anderen Geräten der smarten Serie von Philips kombinieren und so automatische Lichtszenarien erstellen. Die Möglichkeiten, mit Spotleuchten das Heim zum Strahlen zu bringen sind mit ihnen also so vielseitig wie selten zuvor.