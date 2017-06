OneLogin: Bekannter Passwort-Manager gehackt

Schlechte Nachrichten: Der bekannte Passwort-Manager OneLogin wurde gehackt.

Die US-Server des Dienstes wurden, wie jetzt bekannt wurde, Ende Mai Opfer eines Angriffs. Die Hacker konnten sich Zugriff auf AWS-Keys besorgen und über die auf die gespeicherten Passwort-Daten zugreifen.

Nach etwa sieben Stunden fielen die Aktivitäten auf und die Server wurden abgeschaltet.

Nutzer von OneLogin sollten Passwörter ändern

Das Unternehmen räumt zwar ein, dass man eigentlich alle Daten verschlüsselt, schließt jedoch nicht aus, dass die Angreifer auch eine Möglichkeit zur Entschlüsselung kennen. Nutzern wird empfohlen, ihre Passwörter zu ändern.

Aktuell fahndet OneLogin noch mit Hochdruck nach den Tätern und verspricht, weitere Informationen in Kürze zu kommunizieren. Alle Details lest Ihr in einem Blog-Post der Entwickler.