O Sohle mio! Apple-Schuhe für 30.000 Dollar

Dieses Paar Turnschuhe wird richtig teuer – denn es kommt von Apple.

Das Auktionshaus Heritage Auctions versteigert am Sonntag ein Paar Apple-Schuhe aus den frühen 90ern, der Startpreis beträgt satte 15.000 Dollar (13.300 Euro). Die Veranwortlichen rechnen als Ergebnis aber mindestens mit 30.000 Dollar. Bei diesem Preis kippen wir wirklich aus den Latschen…

Die Luxus-Treter in US-Größe 9 1/2 (eine knappe 41) stammen tatsächlich offiziell von Apple und wurden damals exklusiv für die Mitarbeiter des Unternehmens in sehr begrenzter Sückzahl hergestellt. Neben Schuhen bot Apple seiner Belegschaft damals auch gebrandete Hemden, Kappen, Taschen, Regenschirme und sogar ein Surfbrett an. Alles kam mit dem Regenbogen-Look des damaligen Apple-Logos. Und wer seine Apple-Klamotte damals gut aufgehoben hat, kann heute viel Geld damit verdienen.

Sonntag um 18 Uhr geht’s los

Die Auktion startet am Sonntag um 18 Uhr deutscher Zeit. Falls Ihr mitbieten wollt: Neben dem Kaufpreis verlangt Heritage Auctions 25 Prozent Provision, die ihr zusätzlich einkalkulieren müsst.

(Via AppleInsider)