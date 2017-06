Nintendo Classic Mini jetzt bei Amazon vorbestellbar

Nintendo hat eine „neue“ Konsole vorgestellt: die SNES Classic Mini.

Die zweite Retro-Konsole von Nintnendo ist ab sofort für kleine 99,99 Euro vorbestellbar. Nintendo will Vorbesteller bevorzugen.

Der Vorgänger, das Nintendo Entertainment System Mini, ist ebenfalls erhältlich – für 179,99 Euro. Allerdings ist er auch limitiert.

SNES Mini kommt mit 21 Top-Titeln

Die neu vorgestellte Super NES Nintendo Classic Mini kommt mit 21 Titeln, darunter Klassikernn wie Donkey Kong Country, Final Fantasy III, Kirby Super Star und The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Sie wird ebenfalls per HDMI an den Fernseher angeschlossen und dank zwei Controllern lassen sich auch Freunde zum Zocken einladen.

Nintendo weist außerdem darauf hin, dass auch diese Konsole nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein wird. Bei Interesse solltet Ihr also rasch bestellen, sobald dies möglich wird. Als Erscheinungsdatum wird der 29. September genannt. Alle Details zur neuen alten Spielkonsole findet Ihr auf Nintendos Website.