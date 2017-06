Neues Video: Apple Park Cafe offen, immer grüner

Ein neues Video vom Apple Park zeigt neue Ansichten des Hauptquartiers.

Erst vor zwei Tagen haben wir Euch das Juni-Update von Matthew Roberts vorgestellt. Auch der Video-Macher Duncan Sinfield hat nun ein Video mit den Fortschritten seit dem letzten Monat veröffentlicht.

Da die beiden Clips zeitlich sehr nah beieinander liegen, gibt es auch kaum neue Fortschritte. Jedoch fliegt jeder Drohnen-Pilot anders und daher bekommt Ihr andere Einblicke in den aktuellen Stand des Projekts als beim letzten Video.

Video zeigt Innenansicht des neuen Cafés

Spannend ist vor allem die Ansicht des neuen Cafés, dessen große Glasfront offen ist. Durch sie wurden Bäume transportiert und in den Innenraum verfrachtet – ein Einblick in innenarchitektonische Entscheidungen also.

Außerdem wird die durch den Kreis des Gebäudes eingeschlossene Landschaft immer grüner. In den knapp 2,5 Minuten seht Ihr darüber hinaus sogar einige Arbeiter, die auf der Baustelle ihren Tätigkeiten nachgehen: