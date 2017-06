Neues Buch: Die geheime Geschichte des iPhone

Ihr glaubt, dass Ihr alles über die Geschichte des iPhone wisst?

Dann habt Ihr Euch womöglich getäuscht. Denn Journalist und Apple-Experte Brian Merchant erzählt in seinem neuen Buch „The One Device“ („DAS Gerät“) die geheime Geschichte des Apple-Smartphones.

Merchant rollt die gesamte Historie der iPhone-Entwicklung auf, und spart auch die zahllosen Hindernisse nicht aus. So erzählt Apple-Ingenieur Andy Grignon: „Das iPhone ist der Grund, warum ich geschieden bin.“ Und er ist längst nicht der einzige, den dieses Schicksal ereilte.

Und die guten alten Schmonzetten stehen natürlich auch drin – wie die von Steve Jobs, der Stein und Bein schwor: „Nur über meine Leiche bringen wir iTunes auf den PC…“ Die Geschichte hat das Gegenteil bewiesen.

Vorbestellung ab sofort

Und wir erfahren, dass Phil Schiller wenig begeistert von einem Touchscreen war. Das Buch, das am 22. Juni auf Englisch erscheint, klingt nach hochinteressantem Lesestoff. Eine ausführliche Leseprobe findet Ihr bei The Verge. Und vorbestellen könnt Ihr „The One Device“ schon jetzt.

(via 9to5Mac)