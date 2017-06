Neuer Sky Store für Filme – die Preise im Vergleich mit iTunes

Kinofilme schneller zuhause gucken – diesen Service will Sky künftig bieten.

Der neue Sky Store, der heute eröffnet hat, bringt Filme früher als bisher gewohnt ins Heimkino. Die Titel sollen bis zu zwei Wochen vor dem DVD-Start zum Kaufen und Ausleihen bereitstehen.

Filme zum Ausleihen hat der Bezahlsender schon bisher via Sky Select angeboten. Diese Option geht jetzt im neuen Sky Store auf, und die Kaufmöglichkeit kommt neu dazu. Damit setzt Sky einen klaren Kontrapunkt zum Flatrate-Streaming à la Netflix, und konkurriert auch mehr denn je mit Apples iTunes Store.

Bestellen und anschauen könnt Ihr die Filme mit der neuen App des Sky Store, im Browser oder wie gewohnt auf dem Sky+-Receiver (blaue Taste auf der Fernbedienung). Zu den ersten Highlights gehören „John Wick: Kapitel 2“ oder „T2 Trainspotting“. Der Service klingt vielversprechend: Ihr könnt die Filme zur Offline-Nutzung herunterladen, und Ihr könnt sie auf einem anderen Gerät nahtlos weitergucken. Und, so viel Oldschool muss sein: Sky liefert Euch versandkostenfrei zusätzlich eine DVD- oder Bluray-Version nach Hause.

Im Vergleich zur Netflix-HD-Flatrate für 9,99 Euro im Monat sind die Filme im Sky Store aber ein deutlich teureres Vergnügen. Für den Kauf von Top-Titeln zahlt Ihr etwa 16 bis 20 Euro. Preisbeispiel: Einen Blockbuster wie „La La Land“ kauft Ihr als HD-Stream für 15,99 Euro (mit DVD-Lieferung) oder für 17,99 Euro (mit Bluray-Lieferung). Das Ausleihen kostet 5,99 Euro.

Apple günstiger, Sky mit mehr Service

Zum Vergleich dazu die Preise für „La La Land“ im iTunes Store: Mit 13,99 Euro für den Kauf in HD und 4,99 Euro für die HD-Leihe ist Apple günstiger. Hier bekommt Ihr beim Kauf allerdings keine DVD oder Bluray dazu – was für Sammler ja vielleicht interessant sein kann. Apple bietet zusätzlich noch SD-Bildqualität an (Kauf 11,99 Euro, Leihe 3,99 Euro), die den Augen aber wenig Freude macht. Sky verzichtet auf dieses Sparangebot.