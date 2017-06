Neuer Apple Store in Chicago erinnert an ein MacBook Air

Der neueste Apple Store im amerikanischen Chicago sieht wie ein MacBook Air aus.

Zumindest gilt das von seinem Dach. Dies besteht, wie neue Aufnahmen von dnainfo zeigen, aus einem einzigen, seitlich abgerundeten Bauteil. Dieses hat eine Aluminiumoberfläche, die zusammen mit dem Formfaktor an ein MacBook Air erinnert.

Die Vermutung, dass die Ähnlichkeit beabsichtigt war, bestätigte sich endgültig, als Bauarbeiter ein weißes Apple Logo aus Stoff testweise aufs Dach legten – ein Vorgang, der, wie Ihr unten sehen könnt, auch auf Video festgehalten wurde. Das Logo war nicht Teil der 2015 erstmals vorgestellten Entwürfe für den neuen Store.

Logo offenbar nur provisorisch – oder nicht?

Rund eine Stunde später wurde das Logo dann auch wieder weggeräumt, es könnte sich also nur um einen Gag gehandelt haben. Vielleicht wird Apple aber auch spöter ein Leuchtlogo in das Dach einbauen und so mit diesem prestigeträchtigen Store – entworfen von Foster+Partners – ein wichtiges Produkt der Firmengeschichte huldigen.