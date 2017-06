Neue High End iMacs ab heute, iMac Pro im Dezember

Apple hat im Rahmen der WWDC Keynote 2017 neue iMacs gezeigt.

Die High-End-Modelle werden noch heute mit 80 Prozent schnelleren Grafiken aufgerüstet. Sowohl der 21″ als auch der 27″ iMac aus dem High-End-Segment wird mit zwei Thunderbolt-3-Anschlüssen geliefert.

Die neuen Kaby-Lake-Prozessoren von Intel sind selbstverständlich verbaut. Die Arbeitsspeicher-Optionen werden auf 32 GB und 64 GB ausgebaut. Apple hat die Pros also wieder im Visier, auch mit dem iMac 2017, nicht nur mit dem MacBook Pro.

Schon der 21,5″ iMac soll dreimal schneller sein als die Vorgänger-Generation.

Weitere Daten: 43 Prozent helleres Display. Außerdem gibt es VR-Support für macOS mit Spherical-Video-Support, Unreal Engine-Unterstützung und Metal-Integration mit Virtual Reality.

All diese neuen Modelle sind ab heute Abend erhältlich, wir aktualisieren diesen Artikel dann mit den Downloadlinks zum Apple Online Store. Los geht’s ab 1299 Euro.

Bonus: Ab Jahresende verkauft Apple einen iMac Pro, er soll der „schnellste und produktivste Mac aller Zeiten“ werden, verspricht Apple. Er erhält vier Thunderbolt-3-Anschlüsse und wird in einem Spacegrau ausgeliefert. Kostenpunkt allerdings: 4999 Dollar, ab Dezember.

„An awesome workstation, it’s superfast. It will be monster, when it comes to graphics.“