Neu in iOS 11: iMessage mit Business Chat für Firmen

Über dieses Feature wurde bei der WWDC-Keynote gar nicht gesprochen.

Trotzdem ist es interessant, was Apple für iOS 11 plant: Die Messages-App bekommt einen eigenen Business Chat für Geschäftskunden. Firmen können dann über Messages mit ihren Kunden kommunizieren. Damit macht Apple in diesem Bereich Facebook und Twitter Konkurrenz.

Viel ist über die neue Funktion bisher nicht bekannt. Apple stellt den Business Chat relativ knapp auf seiner Entwickler-Website vor – anhand eines Dialogs, in dem sich ein Vater bei Apple nach dem passenden iPad für seine Tochter erkundigt. Aber auch Service-Anfragen oder Infos zu Öffnungszeiten wären denkbar.

Facebook und Twitter sind in diesem Bereich starke Konkurrenten. Aber Apple hofft offenbar, mit einer guten Integration des Angebots in Siri, Safari, Spotlight, Maps, Kalender und Apple Pay einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Und so erklärt Apple seinen Entwicklern den neuen Business Chat: „Business Chat ist eine leistungsstarke neue Art und Weise für Unternehmen, um sich direkt in der Nachrichten-App mit Kunden zu verbinden. Mit Business Chat können Ihre Kunden Antworten auf Fragen erhalten, Probleme lösen und Transaktionen auf ihrem iPhone, iPad und ihrer Apple Watch abschließen. Kunden können Ihr Unternehmen finden und Gespräche von Safari, Maps, Spotlight und Siri starten.“

Weitere Infos am Freitag

Mehr erfahren wir voraussichtlich am Freitag dieser Woche. Dann hält Apple auf der WWDC eine Session ab, auf der Business Chat vorgestellt wird. Danach soll eine Preview-Version erscheinen (via 9to5Mac).