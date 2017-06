Neu in iOS 11: Faszinierende Flyovers in Maps

Die zweite Beta von iOS 11 bringt eine spannende Neuheit.

Apple hat in seiner Karten-App Maps jetzt Flyovers großer Städte integriert, die sich durch Bewegung des Geräts und damit der Kamera steuern lassen. Sie wirken damit wie eine AR-Anwendung.

Paul Haddad, Entwickler von Tapbot, das hinter der fabelhaften Twitter-App Tweetbot steckt, hat das Feature entdeckt und schreibt begeistert: „Ruft eine Stadt auf, die Flyover hat (zum Beispiel New York oder San Francisco), und flippt aus!“ Er zeigt in einem kurzen Clip, wie die Flyovers aussehen.

Das Ganze wirkt tatsächlich spektakulär, funktioniert aber noch längst nicht fehlerfrei. Der Aufbau der Bilder ist noch sehr unzuverlässig, oft treten Lücken und unscharfe Bereiche auf. Aber noch hat Apple ja einige Betas Zeit für Finetuning. Es lohnt sich aber jetzt schon, die tolle Neuheit mal auszuprobieren, falls Ihr Zugriff auf die Beta habt.

Große Auswahl in Deutschland und Österreich



Für welche Städte und Sehenswürdigkeiten Apple Flyovers anbietet, erfahrt Ihr hier. Allein in Deutschland und Österreich ist die Liste 17 Einträge lang, von Berlin bis Stuttgart. Die Chancen stehen also gut, dass Ihr ganz in Eurer Nähe fündig werdet.