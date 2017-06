Neu bei Vodafone: Statt Post-Ident per Video zur SIM-Karte

Bei Vodafone können Mobilfunkverträge nun auch per Video-Chat abgeschlossen werden.

Der Mobilfunk-Anbieter macht es neuen Nutzern leichter, in die Dienste einzusteigen. Bisher musste die Identifikation entweder direkt im Laden oder aber beim Briefträger per Post-Ident durchgeführt werden. Nun ist dies jedoch auch per Video-Chat möglich.

Vodafone unterstützt nun auch Video-Identifikation

Egal ob eine Prepaid-Karte freigeschaltet werden muss oder ein Vertrag abgeschlossen wird – alles ist online möglich. Für die Video-Identifikation ist entweder ein Reisepass oder ein Personalausweis nötig. Dieser muss auf Verlangen in die Kamera gehalten werden.

Der Prozess dauert nur wenige Minuten und kann täglich zwischen 7 und 23 Uhr abgeschlossen werden.