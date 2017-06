Neu: Amazon verkauft jetzt Überraschungs-Boxen

Amazon hat mal wieder eine neue Idee und verkauft ab sofort Überraschungsboxen.

Amazon Surprise heißt die neue Aktion. Surprise ist bekanntlich das englische Wort für Überraschung. Und so wird denn auch nicht genau verraten, was sich für 24,99 Euro in der Box befindet.

Immer wieder gibt es künftig zu einem neuen Motto Überraschungs-Boxen. Motto zum Start: „Bio und Clean Eating.“ Gesunde Ernährung, etwas für die Sportler unter Euch…

Überraschungs-Boxen sind zwar ein Risiko, aber soviel ist klar: Acht Produkte befinden sich in der Box, sie kosten wie gesagt knapp 25 Euro, sollen aber einen Wert von 50 Euro haben. Einige Einblicke gibt Amazon hier.

Na, wer von Euch lässt sich jetzt überraschen?