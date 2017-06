Netflix: Was Nutzer je nach Tageszeit anschauen

Netflix verrät, welche Inhalte zu welcher Zeit am meisten angesehen werden.

In einer interessanten Grafik zeigt der Streaming-Anbieter, dass zu jeder Tageszeit andere Genres bevorzugt werden. Morgens sehen sich die Nutzer am liebsten Komödien an.

Netflix verrät Genre-Präferenzen zu jeder Tageszeit

Zur Mittagszeit werden meist Dramen konsumiert (beinahe 50 Prozent) und zum Abendessen erfreuen sich Thriller der größten Beliebtheit. Im Bett liegend geht dann die Komödien-Quote wieder in die Höhe.

Zu ganz später Stunde ebenfalls sehr beliebt: Lern-Inhalte wie Dokumentarfilme.

Die Daten wurden über eine Zeitspanne von sechs Monaten von Nutzern in 22 Ländern erhoben – darunter auch Deutschland.

Eure Lieblings-Serien auf Netflix? Habt Ihr Film- und Serien-Tipps für iTopnews-Leser: Was sollte man unbedingt auf Netflix aktuell anschauen?