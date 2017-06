Lufthansa kauft 20.000 iPads für Flugbegleiter

Die Lufthansa kauft 20.000 iPad mini für ihre Flugbegleiter.

Diese Woche wird damit begonnen, „Cabin Mobile Devices“ auszugeben. Bereits Anfang 2015 wurden die ersten Tablets ins Flugzeug geholt, damals jedoch nur für die Piloten. Da sich das als äußerst praktisch erwiesen hat, erhalten nun auch die Flugbegleiter eigene CMDs.

Lufthansa kauft iPads für Flugbegleiter

Die iPads sind mit eigens entwickelten Programmen ausgestattet. Diese ermöglichen Zugriff zu Informationen wie Handbüchern und Dienstplänen sowie einen verbesserten Informations-Austausch.

Damit will das Unternehmen in Zukunft viel Papier- und Druck-Kosten einsparen. Außerdem meint die Lufthansa, dass sich bestimmte Arbeiten so schneller erledigen lassen. Aktuell plant Lufthansa auch, an Angestellte in anderen Bereichen mobile Geräte auszugeben.