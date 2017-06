Läuft in Kürze aus: „Zahl was du willst“-Bundle zum Sparpreis

Habt Ihr Euch schon das neue „Pay what you want“-Bundle angesehen?

Anfang der zurückliegenden Woche haben wir Euch ein neues Bundle mit 15 interessanten Mac-Apps zum Sparpreis vorgestellt. Zum Wochenende erinnern wir Euch gern noch einmal an die Aktion, denn das Bundle-Angebot endet Montagnacht.

Der Deal („Pay what you want“/Zahlt was Ihr wollt) läuft so: Bezahlt Ihr mehr als der Durchschnitt (Stand jetzt knapp 14 Dollar/umgerechnet 12,50 Euro), erhaltet Ihr alle Anwendungen im Paket.

Gemeinsam haben die Apps einen Wert von knapp über 600 Dollar, also etwa 540 Euro. Bei Interesse solltet Ihr bald zuschlagen, denn der Preis geht immer weiter in die Höhe.

Enthalten sind die folgenden Apps: