Koogeek SmartPlug: HomeKit-kompatible Steckdose zum Startpreis

Koogeek ist eine neue HomeKit-kompatible Steckdose und neu auf Amazon erhältlich.

Das praktische Gadget kann in jede Steckdose gesteckt werden und erweitert diese um smarte Features. Ihr benötigt keine Extra-Bridge:

Kogeek Smart Plug zum Startpreis

nur 35,99 Euro

Ist das Gadget angeschlossen, wird es per App eingerichtet und ermöglicht es dann, das volle Potential auszuschöpfen. So könnt Ihr zum Beispiel einstellen, dass die Steckdose zu gewissen Uhrzeiten die Stromversorgung einstellt und angesteckte Geräte so ausgeschaltet werden.

Smarte Steckdose zum günstigen Preis

Somit kann auf Dauer viel Energie gespart werden. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, den Stromverbrauch zu überwachen.

Alle wichtigen Daten werden aufgezeichnet und in einer Statistik zusammengefasst. Dank HomeKit-Unterstützung werden auch Siri-Befehle ausgeführt. Der Preis für die smarte Steckdose beträgt aktuell 35,99 Euro.